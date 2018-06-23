Флорес: основной целью сборной Перу был выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Перу потеряла шансы на выход в плеф-офф турнира, проиграв командам Дании и Франции на групповом этапе мирового первенства

ШЕРЕМЕТЬЕВО /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Выход из группы на чемпионате мира по футболу был основной целью для сборной Перу. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник перуанской команды Эдисон Флорес.

Сборная Перу потеряла шансы на выход в плеф-офф турнира, проиграв командам Дании (0:1) и Франции (0:1) на групповом этапе мирового первенства.

"Нам очень жаль, что мы не смогли пройти в следующий этап и не сыграем в плей-офф чемпионата мира. Это была главная цель сборной Перу. Но неправильно говорить, что мы потерпели абсолютную неудачу, у нас были шансы пройти дальше", - сказал Флорес.

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира перуанская команда сыграет с австралийцами. "Сборная Австралии - очень быстрая и довольно техничная команда, австралийские футболисты продемонстрировали это в своих первых матчах на чемпионате мира. Попытаемся им противостоять и создать опасные моменты у чужих ворот. Мы хотим показать достойную игру, несмотря на то, что потеряли все шансы на выход из группы", - добавил игрок.

Матч между сборными Австралии и Перу состоится 26 июня в Сочи на стадионе "Фишт".