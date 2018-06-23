Тренер поляков убежден, что "творческая" игра команды позволит победить колумбийцев на ЧМ

Адам Навалка не стал говорить о том, что встреча с колумбийцами будет самой сложной для него за время работы в национальной команде, которую он возглавляет с 2013 года

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Польши идеально провела подготовку к матчу чемпионата мира с сенегальцами, поэтому творческая игра, которую будет исповедовать команда, должна принести ей победу. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер польской сборной Адам Навалка.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений: южноамериканцы уступили японцам, европейцы - сенегальцам.

"Мы уже говорили о том, что колумбийская команда - очень сыгранная, они шесть лет играют фактически одним составом под руководством одного тренера, эта команда очень опасна на поле. Но самое главное - это то, как мы будем действовать, мы хотим сосредоточиться на наших задачах и будем играть в творческий футбол, что вы завтра сможете увидеть", - сказал Навалка, который по ходу пресс- конференции около десяти раз отметил, что его команда в предстоящем матче одержит победу.

Вместе с тем Навалка не стал говорить о том, что встреча с колумбийцами будет самой сложной для него за время работы в национальной команде, которую он возглавляет с 2013 года.

"Я не думаю, что это самый сложный матч, который нам предстоит сыграть, каждый матч отличается от предыдущего и к каждому мы подходим очень серьезно. Так получилось, что мы проиграли первую встречу, но не думаю, что это трагедия. Команда прекрасно подготовилась к чемпионату мира, а то поражение - результат совокупности различных факторов, которые не позволили реализовать наши планы", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что после неудачи его футболисты преисполнены спортивной злости. "Завтрашний матч мы хотим сыграть на другом уровне, мы не разучились играть в футбол, - заявил он, заметив, что футболисты готовы к матчу как физически, так и ментально. - Но слова лучше подкреплять делом, что мы и намерены сделать завтра".