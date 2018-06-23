Капитан сборной Туниса Хазри остался доволен игрой команды в матче ЧМ с бельгийцами

На вопрос, чего не хватило сборной Туниса в матче против команды Бельгии футболист отметил, что соперник имеет достаточный опыт выступления на турнирах подобного уровня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Туниса по футболу Вахби Хазри остался доволен игрой своей команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом он сообщил журналистам.

"Я остался доволен нашей игрой, все-таки мы создавали моменты, постоянно шли вперед, но стоит и понимать, что нам противостоял соперник очень высокого уровня, с талантливыми игроками в составе. Когда ты ошибаешься и теряешь мяч против такого оппонента, он не упускает возможности наказать тебя", - сказал Хазри.

"Третий пропущенный гол ударил по нашей психологии. Ну и конечно, когда тебе в начале назначают пенальти, а потом по ходу первого тайма ты еще теряешь двух игроков обороны из-за повреждений, - это тяжело. Это путает главного тренера, которому приходится придумывать незапланированные изменения. Меня расстраивает только то, что мы сами ошибались в моментах, когда нам забивали голы, мы теряли мячи впереди, и нас наказывали за наши же ошибки", - добавил Хазри.

На вопрос, чего не хватило сборной Туниса в матче против команды Бельгии футболист отметил, что соперник имеет достаточный опыт выступления на турнирах подобного уровня. "Бельгийцы привыкли к игре на таком высоком уровне, у них очень-очень талантливый состав. Мы пытались им противостоять, но не смогли. Самое главное теперь - немного реабилитироваться перед болельщиками, обыграть панамцев, чтобы покинуть турнир с высоко поднятой головой", - заключил футболист.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, тунисцы - в Саранске с панамцами. Обе встречи пройдут 28 июня.