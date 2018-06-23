Рекорд посещаемости "Ростов-Арены" установлен на матче ЧМ-2018 Южная Корея - Мексика

По официальным данным, встреча, которая проходит в субботу, собрала 43472 зрителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Новый рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи. По официальным данным, встреча, которая проходит в субботу, собрала 43472 зрителя.

Гол Эрнандеса принес сборной Мексики победу над южнокорейцами в матче ЧМ-2018

Предыдущий рекорд был установлен на матче ЧМ-2018, когда на "Ростов-Арене" играли сборные Бразилии и Швейцарии (1:1). 17 июня на этот матч пришло 43109 зрителей.

В 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги прошедшего сезона на игру между местным "Ростовом" и екатеринбургским "Уралом" пришло 37483 зрителя.

"Ростов-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 17 марта. Стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 15 апреля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону запланировано проведение еще двух матчей: Исландия - Хорватия (26 июня) и игра 1/8 финала (2 июля).