Сенегальский арбитр Дьедиу рассудит сборные Уругвая и России в матче ЧМ-2018

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба, резервным судьей - Бамлак Вейеса из Эфиопии

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Сенегальский судья Маланг Дьедиу назначен главным арбитром на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России по футболу прибыла в Самару на матч ЧМ-2018 с уругвайцами

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба, резервным судьей - Бамлак Вейеса из Эфиопии, резервным ассистентом - Хасан Альмахри из ОАЭ.

Также стали известны судейские бригады, назначенные на три других матча игрового дня. На встрече Саудовская Аравия - Египет будут работать главный судья Вильмар Рольдан, ассистенты Александер Гусман, Кристиан де ла Крус (все - Колумбия), резервный судья Рикардо Монтеро (Коста-Рика), резервный ассистент Хироси Ямаучи (Япония). Встречу Иран - Португалия обслужат главный арбитр Энрике Касерес, ассистенты Эдуардо Кардосо, Хуан Соррилья (все - Парагвай), резервный арбитр Мехди Абид Чареф (Алжир), резервный ассистент Ануар Хмила (Тунис). На игру Испания - Марокко назначены главный судья Равшан Ирматов, ассистенты Абдухамидулло Расулов, Жахонгир Саидов (все - Узбекистан), резервный судья Мохамед Абдулла (ОАЭ), резервный ассистент Мохамед Аль Хаммади (США).

Матч Россия - Уругвай пройдет 25 июня в Самаре (начало - 17:00). После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.