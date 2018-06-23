Алдервейрелд: бельгийцы не могут себе позволить играть на ЧМ так, как в матче с тунисцами

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии не имеют права себе позволить играть на чемпионате мира так, как в матче против команды Туниса во втором матче группового этапа чемпионата мира. Об этом журналистам заявил защитник бельгийской команды Тоби Алдервейрелд.

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2. Встреча прошла на московском стадионе "Спартак".

"Мы провели четкий и организованный матч против команды Туниса, однако два пропущенных мяча свидетельствуют о том, что нам еще есть над чем работать. Сегодня мы оставляли много свободных зон для соперника, что в дальнейших матчах будет просто недопустимо. Да, мы выиграли с крупным счетом, при этом стоит отдать должное сборной Туниса за смелость и рвение к победе. Сейчас нам нужно забыть эту встречу и полностью сконцентрироваться на следующей игре против команды Англии", - сказал Алдервейрелд.

"У нас есть несколько дней на восстановление и подготовку к следующему матчу, и все в команде отдают себе отчет, что это будет абсолютно другая игра. Соперника по плей-офф пока не загадывали и не хотим, так как это не в наших моральных правилах. Наша задача двигаться от игры к игре, а если ты перепрыгиваешь через голову, готовишься или выходишь на матч с мыслью о следующей встрече, то ничего хорошего из этого не получится", - добавил защитник.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, тунисцы - в Саранске с панамцами. Обе встречи пройдут 28 июня.