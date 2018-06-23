Болельщики из Польши и Колумбии побратались на улицах Казани

Болельщиков из Латинской Америки сопровождали несколько колумбийских полицейских

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сотни колумбийских болельщиков в субботу вышли на улицу Баумана (центральная в Казани, является пешеходной), активно поддерживая свою сборную, которая 24 июня сыграет против команды Польши в рамках чемпионата мира. Колумбийцы дойдя до небольшой группы польских болельщиков, расположившихся на террасе кафе, начали петь песни о победе своей команды.

У обеих групп болельщиков были рупоры. Один из поляков стал кричать "Колумбия", латиноамериканские болельщики, в свою очередь, начали скандировать название своей страны. Затем колумбийцы в ответ проскандировали: "Польша". После этого болельщики обнялись и сфотографировались вместе.

Колумбийцы продолжили петь свои песни, а поляки - пританцовывать и подпевать им. Болельщиков из Латинской Америки сопровождали несколько колумбийских полицейских.

Поляки во вторник провели свой стартовый матч на чемпионате мира, уступив команде Сенегала со счетом 1:2. Колумбийцы с тем же счетом проиграли японцам. Сборная Польши встретится с командой Колумбии в воскресенье в Казани, начало - 21:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), а 20 июня встретились сборные Ирана и Испании (1:0), также на "Казань-Арене" пройдут матчи Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня), один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).