Сборная Египта вернется с ЧМ-2018 в Каир во вторник рейсом из Волгограда

Команда не будет возвращаться в Грозный, где базировалась во время чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу вернется в Каир во вторник, на следующий день после матча чемпионата мира в России против команды Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в Египетской футбольной ассоциации.

Футболисты и тренерский штаб сборной Египта во вторник утром рейсом из Волгограда вылетят в Каир. Команда не будет возвращаться в Грозный, где базировалась во время чемпионата мира.

В понедельник сборная Египта проведет заключительный матч на чемпионате мира. В игре третьего тура группового этапа египтяне встретятся с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Волгограде, куда сборная Египта прилетела ранее в субботу, начало - 17:00 мск.

Египтяне потерпели поражение в двух стартовых матчах чемпионата мира. В первом матче они проиграли уругвайцам (0:1), во втором уступили сборной России (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф турнира.