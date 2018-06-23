Лукаку: сборная Бельгии получает удовольствие от игры на ЧМ-2018

Благодаря дублю в ворота тунисцев Лукаку догнал лидера списка бомбардиров чемпионата мира португальца Криштиану Роналду - теперь на счету обоих по четыре мяча

Бельгийцы разгромили команду Туниса со счетом 5:2 в матче группового этапа, состоявшемся в Москве на стадионе "Спартак". Лукаку сделал дубль в этом матче.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку считает, что его команда не только выигрывает на чемпионате мира в России, но и получает удовольствие от игры. Об этом он сказал журналистам.

"Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом матче на турнире. Но мы должны прибавлять и дальше, от игры к игре. Главное, что мы получаем удовольствие от игры, это самое главное в футболе. К тому же мы еще и побеждаем, нам удается находить необходимый баланс", - сказал форвард.

"В нашем составе есть игроки, для которых это будет последний крупный турнир, мы играем в том числе и за них", - добавил он.

Благодаря дублю Лукаку догнал лидера списка бомбардиров чемпионата мира португальца Криштиану Роналду - теперь на счету обоих по четыре мяча. "Я бомбардир, поэтому я рад, что удается забивать. Но не меньше я рад и за партнеров. Например, за Эдена Азара, он провел отличный матч сегодня", - отметил Лукаку.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Лукаку в этой встрече получил травму лодыжки. "Впереди обследование. Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Лукаку.