Хендерсон: видеоповторы помогают судьям принимать правильные решения на ЧМ

Полузащитник "Ливерпуля" рассказал, что уже переключился на выступление национальной сборной на чемпионате мира после поражения его клуба в финале Лиги чемпионов от мадридского "Реала"

На вопрос об отношении к работе VAR на чемпионате мира, Хендерсон ответил: "Посмотрим, что будет завтра. Предположу, что судьям VAR помогает принимать верные решения, как в случае с Неймаром [в матче Бразилия - Коста- Рика], к примеру. Считаю, арбитр верно отменил пенальти".

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) помогает арбитрам принимать правильные решение во время матчей чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон.

На 78-й минуте матча Бразилия - Коста-Рика (2:0) при счете 0:0 в штрафной площади ворот костариканцев после столкновения упал Неймар. Судья Бьорн Кёйперс сначала указал на пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Также полузащитник "Ливерпуля" рассказал, что уже переключился на выступление национальной сборной на чемпионате мира после поражения его клуба в финале Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (1:3). "Конечно, финал Лиги чемпионов был тяжелым моментом, но в футболе все происходит очень быстро, так что мы перестроились на сборную и просто стараемся сделать все максимально хорошо для национальной команды", - рассказал Хендерсон.

В первом матче турнира сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1). Панамцы уступили бельгийцам (0:3). Лидирует в квартете G команда Бельгии, которая после двух матчей имеет в активе шесть очков, вторую позицию занимают англичане (три очка), у которых на одну игру меньше. Сборные Панамы и Туниса, не набрав очков, замыкают турнирную таблицу.

Встреча группы G Англия - Панама пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде (начало - 15:00 мск). Чемпионат мира завершится 15 июля.