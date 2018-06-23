Власти Калининградской области призвали бизнес сократить рабочее время в дни матчей ЧМ

Матчи в Калининграде пройдут 25 и 28 июня

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области рекомендовали местным компаниям и организациям сократить рабочее время в дни матчей чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Калининграде 25 и 28 июня. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Мы рекомендуем руководству предприятий и организаций 25 и 28 июня пораньше отпустить сотрудников с работы, дать возможность быть сопричастными мировому спортивному событию, которое проходит в нашем регионе, поддержать город - организатор чемпионата мира по футболу Калининград", - привела пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Александра Рольбинова.

На стадионе "Калининград" 16 июня прошел матч между сборными Хорватии и Нигерии (2:0), а 22 июня сыграли команды Сербии и Швейцарии (1:2). 25 июня состоится встреча Испании и Марокко, а на 28 июня намечена игра между сборными Англии и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.