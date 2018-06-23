Президент Южной Кореи болеет за национальную сборную на трибуне стадиона в Ростове-на-Дону

Сообщается, что наблюдение за матчем будет единственным пунктом программы главы государства в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поддерживает национальную сборную на игре с командой Мексики в Ростове-на-Дону в отборочном матче чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Наблюдение за матчем, согласно информации посольства Южной Кореи в РФ, будет единственным пунктом программы южнокорейского президента в Ростове-на-Дону. Ранее во время государственного визита в РФ он встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и выступил в Государственной думе.

Как сообщили ранее в пресс-службе губернатора Ростовской области, Мун Чжэ Ин прибыл в ростовский аэропорт Платов вместе с супругой, чтобы наблюдать за игрой. Лидер Республики Корея намерен также встретиться с игроками национальной сборной.

Матч между командами Республики Корея и Мексики проходит сегодня на стадионе "Ростов Арена". В первом туре команда Южной Кореи уступила команде Швеции. Если команда проиграет и на этот раз, она лишится шанса на выход из группы.