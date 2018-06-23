В трех принимающих ЧМ городах 24 июня ожидается жаркая погода

Гидрометцентр ежедневно уведомляет спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи чемпионата

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в воскресенье в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани, где проходит чемпионат мира по футболу. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"24 июня в Нижнем Новгороде будет жарко, 31 градус, облачно и без осадков. В Екатеринбурге в этот день - 25 градусов тепла, тоже без дождей. Жарко будет и в Казани - 31 градус и небольшой дождь", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Англии и Панамы встретятся в 15:00 в Нижнем Новгороде, матч между сборными Японии и Сенегала пройдет в Екатеринбурге в 20:00, команды Польши и Колумбии сыграют в Казани в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.