Сборная России по футболу прибыла в Самару на матч ЧМ-2018 с уругвайцами

В субботу российские футболисты провели тренировку на базе в подмосковном Новогорске

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

В субботу российские футболисты провели тренировку на базе в подмосковном Новогорске. На матч с уругвайцами прибыли 22 футболиста российской команды. Полузащитник Алан Дзагоев восстанавливается от травмы задней поверхности бедра в Москве.

В аэропорту Курумоч команду встречали воспитанники тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.

После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. Их встреча пройдет в Самаре 25 июня. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.