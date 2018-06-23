Бывшие партнеры по "Саутгемптону" Йосида и Мане ограничили общение на время ЧМ

Матч между командами Японии и Сенегала состоится 24 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Японии Майя Йосида и форвард команды Сенегала Садио Мане, ранее вместе выступавшие за английский "Саутгемптон", ограничили общение на время чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал Мане.

Матч между командами Японии и Сенегала состоится 24 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". Мане играл за "Саутгемптон" 2014-2016 годах - до перехода в "Ливерпуль", Йосида выступает за "Саутгемптон" до сих пор.

"Мы общаемся с Йосидой. На чемпионате мира я его увидел и предложил ему сесть рядом со мной на лавочку, на что Йосида сказал, что пока стоит ограничить общение. Конечно, в предстоящем матче Йосида будет моим соперником, он очень хороший футболист. Думаю, он сыграет ярко", - сказал Мане.

Полузащитник сборной Японии Такаси Инуи заявил, что команда полностью готова к предстоящему матчу турнира. "Мы готовы к завтрашнему матчу на 100%. Участие в чемпионате мира по футболу - это для нас очень ответственно. Наша задача - выйти из группы, у нас есть свой план на игру, интересная схема", - сказал Инуи.

После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.