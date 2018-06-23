Футболист сборной Бельгии Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком "Зенита"

Игрок выступал за "Зенит" с сентября 2012 года по январь 2017-го, став чемпионом России, завоевав Кубок России и два Суперкубка страны

Витсель выступал за "Зенит" с сентября 2012 года по январь 2017-го, став чемпионом России, завоевав Кубок России и два Суперкубка страны. Всего за "Зенит" бельгиец сыграл 180 матчей в разных турнирах и забил 22 мяча. Из "Зенита" Витсель перешел в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком санкт-петербургского "Зенита". Об этом он сказал журналистам.

"Что я могу сказать фанатам "Зенита"? Я до сих пор за "Зенит", мне до сих пор нравится этот клуб. Надеюсь, он будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Витсель.

В субботу бельгийцы в Москве на стадионе "Спартак" в матче второго тура чемпионата мира обыграли команду Туниса со счетом 5:2.

"Как мне игралось на стадионе? Вы имеете в виду, что это стадион "Спартака"? Это не так важно, на каком стадионе [играли], главное - мы выиграли, у нас получалось хорошо разыгрывать мяч, мы забили пять мячей, и это очень хорошо для команды", - отметил бельгиец, добавив, что атмосфера на матче была очень хорошей.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии.