Азар: футболисты сборной Бельгии намерены выйти в финал чемпионата мира

Полузащитник отметил, что в первом тайме почувствовал дискомфорт в икроножной мышце

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Бельгии по футболу хотят попасть в финал чемпионата мира, который проходит в России. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник бельгийской сборной Эден Азар.

В субботу в Москве на стадионе "Спартак" сборная Бельгии разгромила команду Туниса в матче второго тура мирового первенства со счетом 5:2, Азар стал автором двух забитых голов и был признан лучшим игроком встречи.

"Я думаю, мы хорошая команда, мы хотели бы выйти в финал чемпионата мира, - отметил Азар. - Четыре года назад мы проиграли аргентинцам (в 1/4 финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии со счетом 0:1 - прим. ТАСС), сейчас мы стали сильнее. Аргентинская сборная переживает тяжелый момент, но у них есть хорошие игроки".

Полузащитник отметил, что в первом тайме почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. На 68-й минуте встречи он был заменен. "В первом тайме я почувствовал дискомфорт в икре, но, думаю, завтра уже буду в порядке", - сказал Азар.

После двух туров бельгийцы возглавляют турнирную таблицу группы G с шестью очками. В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии.