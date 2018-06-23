Хорватский футбольный союз поздравил Чорлуку с сотым матчем за сборную страны

Помимо футболки с номером 100 и автографами игроков команды, национальная федерация вручила защитнику медаль и почетная кепку от Союза европейских футбольных ассоциаций

РОЩИНО /Ленинградская область/, 23 июня. /ТАСС/. Почетный генеральный секретарь и советник президента Хорватского футбольного союза Зорислав Сребрич вручил защитнику сборной страны Ведрану Чорлуке футболку с номером 100, тем самым поздравив его с проведением сотого матча за национальную команду. Подарок защитнику московского "Локомотива" вручили на пресс-конференции в субботу.

В четверг сборная Хорватии обыграла в матче второго тура группового этапа чемпионата мира команду Аргентины со счетом 3:0. Этот матч стал для Чорлуки сотым за сборную страны. Помимо футболки с номером 100 и автографами игроков команды, национальная федерация вручила защитнику медаль и почетная кепку от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Если вспомнить путь Ведрана в сборной Хорватии, он свой первый официальный матч провел в России. Сейчас сотая его игра тоже прошла на территории России, что очень примечательно", - сказал Сребрич.

Чорлука дебютировал за сборную Хорватии 16 августа 2006 года в товарищеском матче против команды Италии. Первая официальная игра, в которой защитник принял участие, прошла 6 сентября 2006 года в Москве против сборной России (0:0) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2008 года.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу. В следующем матче 26 июня в Ростове-на-Дону сборная Хорватии сыграет против команды Исландии.