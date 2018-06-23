Тренер: сборная Англии по футболу не испытывает нехватки поддержки фанатов на ЧМ в России

На первом матче английской команды против тунисцев в Волгограде команду поддерживало порядка 3 тысяч фанатов

До начала турнира в английских СМИ вышло большее количество материалов, в которых поклонников сборной Англии остерегали от поездок в Россию. На первом матче английской команды против тунисцев (2:1) в Волгограде команду поддерживало порядка 3 тысяч фанатов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Англии не испытывает нехватки поддержки болельщиков на чемпионате мира по футболу в России. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

На вопрос о том, испытывает ли английская команда нехватку поддержки на чемпионате мира, Саутгейт ответил: "Нет. Очень многое происходило перед турниром, не связанное с футболом. Я был на Кубке конфедераций в прошлом году - там все было организованно блестяще".

"Думаю, что для наших болельщиков было достаточно затратно приехать сюда, все-таки тут много внутренних перелетов, - продолжил специалист. - Может быть, на других турнирах у нас было больше поддержки среди местных болельщиков. Думаю, завтра у нас будет большая поддержка, и мы хотим им отплатить тем же".

В первом матче турнира сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1). Лидируют в квартете G команда Бельгии, которая после двух матчей имеет в активе шесть очков, вторую позицию занимают англичане (три очка), у которых на одну игру меньше. Сборные Панама и Туниса, не набрав очков, замыкают турнирную таблицу.

Встреча группы G Англия - Панама пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде (начало - 15:00 мск). Чемпионат мира завершится 15 июля.