Чорлука призвал россиян болеть за сборную Хорватии в матче ЧМ-2018 с исландцами

В четверг сборная Хорватии обыграла в матче второго тура чемпионата мира команду Аргентины со счетом 3:0

РОЩИНО /Ленинградская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу попала на чемпионат Европы 2008 года благодаря хорватам, поэтому россияне должны поддержать команду Хорватии в матче чемпионата мира 2018 года против исландцев. Такое мнение высказал на пресс-конференции защитник хорватской команды Ведран Чорлука.

В четверг сборная Хорватии обыграла в матче второго тура чемпионата мира команду Аргентины со счетом 3:0. В следующем матче 26 июня в Ростове-на-Дону сборная Хорватии сыграет против команды Исландии.

"Может быть, россияне относятся к Исландии теплее, потому что там играют три футболиста "Ростова", но верю, что нас тоже будут поддерживать. Напомню, что именно мы помогли сборной России выйти на чемпионат Европы - 2008, где вы показали хороший результат", - отметил футболист.

"Стадион в Нижнем Новгороде стал для нас счастливым в игре против Аргентины, но рано радоваться первому месту, впереди у нас еще один матч. Мы должны показывать хороший уровень футбола во всех матчах. Где-то двое-трое ребят из "Локомотива" поздравили после победы над Аргентиной, но команда сейчас готовится к новому сезону, не у всех есть время", - сказал Чорлука.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.