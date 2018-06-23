Тренер: технические огрехи стали причиной поражения сборной Туниса от бельгийцев на ЧМ

При этом Набиль Маалул отметил, что его команда способна показывать более качественный футбол

Матч между сборными Туниса и Бельгии прошел в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершился поражением подопечных Маалула со счетом 2:5.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса потерпела разгромное поражение от команды Бельгии во втором туре группового этапа чемпионата мира из-за технических ошибок. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер тунисской национальной команды Набиль Маалул.

"Для меня 2:5 свидетельствует о том, что мы стали посмешищем, у нас были моменты, но мы были не на высоте с технической точки зрения, совершали ошибки - сказал Маалул. - Есть футболисты, которые могут менять игру, однако против Ромелу Лукаку и Эдена Азара очень тяжело делать что-то подобное. Будем пытаться исправлять ситуацию в будущем".

При этом специалист отметил, что его команда способна показывать более качественный футбол. "Мы не разочаровали арабский мир, наших болельщиков, - сказал Маалул. - Мы можем показывать более качественный футбол, но нам надо что- то изменить в себе, в процессе подготовки. Думаю, должно прийти еще два новых поколения футболистов, чтобы выйти на новый уровень".

В заключительном туре группового этапа сборная Туниса сыграет в Саранске против сборной Панамы, встреча пройдет 28 июня.