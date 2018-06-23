Тренер сборной Бельгии отметил роль болельщиков в победе над тунисцами на ЧМ

При этом специалист отметил, что игра его команды требует улучшения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил роль болельщиков в разгромной победе над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом специалист сообщил на послематчевой пресс-конференции. Встреча команд прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Бельгии. После двух туров бельгийцы возглавляют турнирную таблицу группы G с шестью очками.

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"Сегодня можно немножко попраздновать, вся Бельгия может отдохнуть, у нас не так уж много возможностей для этого, - сказал Мартинес. - В этой победе очень важна роль болельщиков, сегодняшняя игра была очень важной, тунисцы хотели победить, и здесь было два варианта: разбивать давление соперников или же проигрывать. Но это не значит, что мы играем идеально, прямо завтра мы начнем подготовку к следующим матчам". При этом Мартинес отметил, что игра его команды требует улучшения. "Многое нужно улучшить, мы показали хорошую игру, но следует также отметить тунисскую сборную, они играли на победу, использовали высокий прессинг, - сказал специалист. - Тем не менее мы заслужили победу, я увидел команду, которая готова жертвовать чем-то ради результата, нет сомнения, что мы будем забивать, учитывая индивидуальное мастерство исполнителей, но мы действуем как единая команда, и это радует. Мы продолжаем работать над собой, к примеру, нам надо лучше контролировать мяч, становление команды - это процесс, который на данный момент не завершен".

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