Главный тренер сборной Англии не ждет сюрпризов от команды Панамы перед матчем ЧМ

Встреча группы G Англия - Панама пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не ждет сюрпризов от команды Панамы перед матчем группового раунда чемпионата мира. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Сборная Англии по футболу прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ с командой Панамы

"Мы изучили команду Панамы, не думаю, что нас ждут сюрпризы. У них был тяжелый квалификационный отбор, они выбили сборную США. Поэтому завтра нас ждет сложная игра", - сказал Саутгейт.

"Для меня огромная честь работать на чемпионате мира, - продолжил специалист. - Мы были довольны выступлением после первого матча [с командой Туниса]. Нам потребовались усилия, чтобы забить первый гол. Я считаю, что наша игра улучшится к следующему матчу".

В первом матче турнира сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1). Панамцы уступили бельгийцам (0:3). Лидируют в квартете G команда Бельгии, которая после двух матчей имеет в активе шесть очков, вторую позицию занимают англичане (три очка), у которых на одну игру меньше. Сборные Панама и Туниса, не набрав очков, замыкают турнирную таблицу.

Чемпионат мира завершится 15 июля.