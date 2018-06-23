Игрок: сборной Туниса не хватило концентрации и мастерства в матче ЧМ с бельгийцами

Сиам Бен-Юссеф раскритиковал действия судьи матча Джейра Маруффо в моменте с назначением пенальти в начале встречи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Туниса не хватило концентрации и мастерства во втором матче группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом журналистам сказал защитник тунисской команды Сиам Бен-Юссеф.

"Сегодня была открытая игра на высоких скоростях, две команды показали высокий уровень футбола, однако нам не хватило концентрации и мастерства для победы. Сборная Бельгии техничная команда, которая заслужила сегодняшний результат. Сложно что-то говорить по сегодняшнему матчу, но уверен, что болельщикам не стыдно за нашу игру", - сказал Бен-Юссеф.

Также защитник раскритиковал действия судьи матча Джейра Маруффо в моменте с назначением пенальти в начале встречи. "Пенальти не было 100 процентов. К сожалению, судья ошибся, однако этот гол не повлиял на итоговый счет, но никто не знает, как повернулась бы встреча", - отметил защитник.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, тунисцы - в Саранске с панамцами. Обе встречи пройдут 28 июня.