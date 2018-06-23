Вратарь сборной Бельгии Куртуа похвалил команду Туниса за стремление к атакующему футболу

Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Бельгии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа похвалил команду Туниса за стремление сыграть в атакующий футбол в матче чемпионата мира. Об этом он сказал журналистами после матча.

Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Бельгии. Тунисцы нанесли 14 ударов по воротам соперника.

"Надо отдать должное тунисцам, они не стали закрываться, искали счастья в атаке. Но это, конечно, пошло нам на руку, потому что в такой ситуации есть много свободных зон в атаке и мы ими воспользовались", - сказал Куртуа.

"Мы можем пройти на турнире далеко, почему нет, но не забывайте, что на поле выходит не одна команда. Можно ли выиграть турнир, делая ставку на атаку? А почему нет? Да и не стоит принижать качество нашей обороны", - также сказал вратарь.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии.