Футболисты сборной Англии не чувствуют давления со стороны общественности на ЧМ в России

Англичане отказались провести тренировку на стадионе "Нижний Новгород" за день до матча, выбрав для утреннего занятия площадку на своей базе в Зеленогорске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу не чувствуют давления со стороны общественности и СМИ на чемпионате мира в России. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

"Когда представляешь Англию на чемпионате мира, от тебя всегда ожидают много. Мы молодая команда, но мы не чувствуем давления. Нам важен опыт, который мы приобретаем на этом турнире", - сказал Саутгейт.

Встреча группы G Англия - Панама пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде (начало - 15:00 мск). Англичане отказались провести тренировку на стадионе "Нижний Новгород" за день до матча, выбрав для утреннего занятия площадку на своей базе в Зеленогорске. "Мы никогда не тренировались на стадионах, это типично для большинства команд, которые выступают на других аренах. Для нас было удобнее провести тренировку утром на базе", - рассказал тренер.

В первом матче турнира сборная Англии оказалась сильнее команды Туниса (2:1). Панамцы уступили бельгийцам (0:3). Лидирует в квартете G команда Бельгии, которая после двух матчей имеет в активе шесть очков, вторую позицию занимают англичане (три очка), у которых на одну игру меньше. Сборные Панама и Туниса, не набрав очков, замыкают турнирную таблицу.

Чемпионат мира завершится 15 июля.