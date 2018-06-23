Футболист сборной Бельгии Лукаку получил травму лодыжки в матче с тунисцами на ЧМ

Форвард стал автором двух забитых голов и был заменен на 59-й минуте встречи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку получил повреждение левой лодыжки в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Туниса. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира

Встреча команд прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Бельгии. Лукаку стал автором двух забитых голов и был заменен на 59-й минуте встречи, на данный момент он вместе с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира (по 4 гола).

"Лукаку получил повреждение внешней связки лодыжки левой ноги, через двое суток будет известен более точный диагноз", - сказал Мартинес.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии, тунисцы - в Саранске с командной Панамы.