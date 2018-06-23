Тренер: арбитр "ограбил" сборную Сербии в матче с командой Швейцарии на глазах всего мира

После игры Федерация футбола Сербии заявила, что направит в Международную федерацию футбола жалобу на работу арбитра

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Немецкий судья Феликс Брых "ограбил" сборную Сербии на глазах у всего мира, не назначив пенальти в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сербской команды Младен Крстаич.

Футбольный союз Сербии подаст протест в ФИФА на судейство в матче ЧМ с командой Швейцарии

Встреча команд прошла в пятницу в Калининграде и завершилась победой швейцарцев со счетом 2:1. После игры Федерация футбола Сербии заявила, что направит в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на работу арбитра.

"Мы вчера были "ограблены". На глазах не только сербов, но и всего мира, - сказал Крстаич. - Работу арбитров на матче надо разбирать в Международном трибунале в Гааге".

"Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели одержать победу и поэтому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три", - сказал тренер.

Сербы с тремя очками занимают третье место в группе Е. В следующем матче команда сыграет с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

"Что ж, нам предстоит сделать невозможное - обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, бразильцы не исключение" - сказал Крстаич.