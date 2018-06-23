Тренер: команде Сенегала предстоит непростой матч ЧМ против японцев

Матч второго тура группового этапа Япония - Сенегал пройдет 24 июня на "Екатеринбург-Арене", начало - 18:00 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборной Сенегала будет непросто в предстоящем матче чемпионата мира против команды Японии. Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер сенегальской команды Алиу Сиссе.

"Матч будет непростым. Команда, победившая в нем, выйдет в плей-офф. Японцы достаточно опытные, мы также подготовились к матчу. Надеемся, что будем в нем фаворитами", - сказал Сиссе.

Такого же мнения придерживается и нападающий сборной Сенегала Садио Мане. "Предстоящий матч будет интересным, физическая подготовка у сенегальских и японских футболистов хорошая. Японцы знают, как нужно играть с высокими сенегальскими игроками", - сказал Мане.

Сиссе отметил, что пока не определился со стартовым составом на матч, добавив, что уральская "капризная" погода никак не повлияет на игру сенегальских футболистов, которые "привыкли играть даже в снег". После пресс-конференции футболисты сборной Сенегала провели тренировку, во время которой исполнили танец, длившийся около минуты. Журналисты ряда стран остались в приятном недоумении, они не поняли, что означает этот ритуал.

После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.