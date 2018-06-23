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23 июня, 18:09
Тренер колумбийцев Пекерман приветствует появление современных технологий в футболе
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман
© Станислав Красильников/ТАСС
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На чемпионате мира в России впервые в истории турнира используется система видеоповторов

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман считает целесообразным использование современных технических средств в футболе. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира, в котором его команда будет противостоять полякам.

На чемпионате мира в России впервые в истории турнира используется система видеоповторов (VAR). Кроме того, арбитрам встречи помогает система фиксации взятия ворот.

"Я вижу только пользу от внедрения новой системы. Мы всегда стремимся интегрировать технологии, которые помогают нашим футболистам. Технологии быстро развиваются, и футбол тоже. Сейчас очень интересное время, и многому в вопросе использования современных технологий еще предстоит научиться, но уже сейчас понятно, что это вносит позитивный вклад в футбол", - сказал Пекерман.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений: южноамериканцы уступили японцам, европейцы - сенегальцам. Обе встречи завершились со счетом 1:2.

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