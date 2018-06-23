Тренер: колумбиец Хамес Родригес в матче ЧМ с поляками готов выложиться на 100%

26-летний футболист мадридского "Реала", выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", по причине повреждения пропускал тренировки сборной при подготовке к первому матчу колумбийцев на турнире

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в матче чемпионата мира с поляками полностью готов продемонстрировать свои лучшие качества. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер колумбийской команды Хосе Пекерман.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений: южноамериканцы уступили японцам (1:2), европейцы - сенегальцам (1:2).

"Конечно, Хамес очень важен для нашей команды. Сейчас он в хорошей форме, что показал на тренировках. Кроме того, он принял участие в предыдущем матче, что придало ему уверенности. Последние дни он работал над тем, чтобы исправить оставшиеся недочеты, поэтому мы ожидаем, что он сможет выложиться на сто процентов", - сказал Пекерман.

26-летний футболист мадридского "Реала", выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", по причине повреждения пропускал тренировки сборной при подготовке к первому матчу колумбийцев на турнире. Он остался на скамейке запасных в начале встречи с японцами, выйдя только на последние полчаса игры.

"Это будет матч, в котором обе команды будут стараться одержать победу и будут играть интенсивно, - заметил Пекерман. - Поэтому нам важно выйти на игру с хорошим настроем".

"Каждый гол в этой игре может стать решающим. На чемпионате мира не так просто перевернуть ход матч, как это произошло вчера, в фантастическом матче между Сербией и Швейцарией. Таких матчей будет очень мало, это было, скорее, исключение. Заметно, что благодаря голу команда становится спокойнее и начинает лучше контролировать мяч", - заметил аргентинский специалист.