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23 июня, 17:46
Тренер сборной Туниса извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев на ЧМ
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Также специалист отметил, что считает заслуженной победу сборной Бельгии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Туниса по футболу Набиль Маалул принес извинения болельщикам за разгромное поражение команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Бельгии. Об этом Маалул сообщил на пресс-конференции.

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Встреча команд прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась поражением подопечных Маалула со счетом 2:5.

"Как и ожидалось, матч был сложным, - сказал Маалул. - Предполагалось, что бельгийцы будут очень сложным соперником в этой группе, они были сильны, мы хотим извиниться перед болельщиками, которых было очень много на трибунах. Постараемся исправить ситуацию в будущем".

Также специалист отметил, что считает заслуженной победу сборной Бельгии. "На 80 процентов результат матча зависит от ментальности, боевого духа, - сказал Маалул. - Сперва мы пропустили, однако потом сумели забить ответный гол, но затем случился третий пропущенный мяч, что сказалось на моих подопечных. Мы провели ряд вынужденных замен, когда происходит такое, то создается давление на защиту, но бельгийцы тем не менее заслужили победу".

На старте турнире сборная Туниса уступила команде Англии со счетом 1:2. В заключительном туре группового этапа команда Туниса сыграет в Саранске против сборной Панамы, встреча пройдет 28 июня.

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