Тренер сборной Сенегала благодарен болельщицам из РФ за присвоение статуса секс-символа ЧМ

После матча Сенегал - Польша (2:1) в интернете широкое распространение получила гиф-анимация празднования гола сенегальцев в исполнении Алиу Сиссе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поблагодарил российских болельщиц за присвоение ему статуса секс-символа среди руководителей национальных сборных на чемпионате мира по футболу. Об этом Сиссе сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге.

После матча Сенегал - Польша (2:1) в интернете широкое распространение получила гиф-анимация празднования гола сенегальцев в исполнении Сиссе. Болельщицы в комментариях сражу же окрестили тренера секс-символом турнира.

"Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много", - сказал Сиссе.

Следующий матч сборная Сенегала проведет против команды Японии 24 июня в Екатеринбурге.