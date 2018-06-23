Мексиканские и южнокорейские болельщики устроили карнавал в Ростове перед матчем ЧМ-2018

Жара, которая установилась с начала июня в Ростове-на- Дону, не напугала фанатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Болельщики из Южной Кореи и Мексики, приехавшие в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, посмотрели на развод казачьих караулов, сыграли на барабанах, спели песни и прошли многотысячным карнавалом по улицам города. Встреча группы F Мексика - Южная Корея состоится на стадионе "Ростов-Арена", начало - 18:00 мск. Жара, которая установилась с начала июня в Ростове-на- Дону, не напугала фанатов. Перед игрой, когда столбики термометров доходили до 35 градусов тепла, мексиканцы вышли на Большую Садовую, где устроили настоящий карнавал. Они били в барабаны, танцевали и пели традиционные песни, которые принято исполнять перед матчем. Также они развернули огромный флаг своей страны и обсуждали предстоящий матч с российскими фанатами.

К болельщикам из Мексики присоединялись и южнокорейские фанаты. "Очень много людей здесь на карнавале, весело, а в Ростове жарко для нас. Мы надеемся, что Корея выиграет со счетом 2:0. Мы пришли сюда с флагом нашей страны, который называется Тхэгыкки", - поделились своими ожиданиями от игры Кан и Джо из Сеула. Всего, по данным властей региона, в Ростов-на-Дону на матч приехали около 17 тысяч мексиканцев. Официальных данных по числу болельщиков из Южной Кореи нет, но как говорят сами фанаты, их здесь около тысячи человек. Супергерои на стадионе и парад шляп Перед началом игры иностранные гости на берегу Дона посмотрели развод казачьих караулов, который организовали казаки Всевеликого Войска Донского прямо на городском пляже неподалеку от стадиона. Конные дружинники вместе с полицейскими несут службу во время чемпионата мира. Мексиканские болельщики с интересом фотографировали их и делали селфи на фоне необычных всадников. "Такого в Мексике точно не увидишь, это захватывает", - сказал ТАСС болельщик Альдо из Гвадалахары.

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Возле самого стадиона царит дружелюбная атмосфера. Мексиканские и южнокорейские болельщики фотографировались друг с другом. Также российские болельщики делали селфи с иностранными гостями. Особенно много желающих было сфотографироваться с Джонатоном из Мексики, который пришел на стадион в национальном костюме и в венце из перьев. "Я пришел на игру своей национальной сборной в традиционном костюме, видите, у меня тут своеобразный щит, где изображен футбольный мяч. И Мексика точно выиграет со счетом 2:0", - рассказал в беседе с ТАСС Джонатон. Болельщица из Мексики с популярным русским именем Таня надела на удачу шляпу с мячом. "Меня зовут Таня, я из Мехико, знаю, что в России это имя тоже популярно. Я сегодня пришла в шляпе с футбольным мячом, на удачу. Думаю, Мексика обыграет Южную Корею, стараюсь посещать все игры сборной", - сказала она. Другой мексиканский фанат Элиас и вовсе сам связал инновационную "музыкальную" шляпу. "Это просто обычная шляпа, но она отражает мою культуру, на ней висят небольшие символичные мячи, а еще сидит зеленый человечек в центре. А еще моя шляпа поет, смотрите, сейчас включу, - и нажимает кнопку на смартфоне - шляпа, оказывается, управляется при помощи приложения. - Люди прекрасные в России, все очень доброжелательны к нам". Южнокорейцы не отставали от мексиканцев - они также пришли в костюмах в цветах национальной сборной. "Я из Америки, болею за команду моей жены, так как наша сборная не выступает тут. Мы оделись как "красные дьяволы", мы супергерои. Здесь много мексиканцев и всего тысяча южнокорейцев, но мы сильная команда и выиграем сегодня, а также надеемся, что Южная Корея выиграет чемпионат мира", - рассказал ТАСС болельщик из США Джонатан Скотт, приехавший поддерживать сборную Южной Кореи вместе с женой Кан а Хен из Южной Кореи. "Картонный Хавьер" не приехал А вот ставший популярным в интернете футбольный болельщик из Мексики Хавьер не приехал в Ростов-на-Дону в составе многотысячной армии болельщиков из своей страны. Хавьер стал популярен в интернете тем, что его жена не отпустила в Россию на чемпионат мира, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе.

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