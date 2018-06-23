Мексиканские и южнокорейские болельщики устроили карнавал в Ростове перед матчем ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Болельщики из Южной Кореи и Мексики, приехавшие в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, посмотрели на развод казачьих караулов, сыграли на барабанах, спели песни и прошли многотысячным карнавалом по улицам города.
Встреча группы F Мексика - Южная Корея состоится на стадионе "Ростов-Арена", начало - 18:00 мск.
Жара, которая установилась с начала июня в Ростове-на- Дону, не напугала фанатов. Перед игрой, когда столбики термометров доходили до 35 градусов тепла, мексиканцы вышли на Большую Садовую, где устроили настоящий карнавал. Они били в барабаны, танцевали и пели традиционные песни, которые принято исполнять перед матчем. Также они развернули огромный флаг своей страны и обсуждали предстоящий матч с российскими фанатами.
К болельщикам из Мексики присоединялись и южнокорейские фанаты. "Очень много людей здесь на карнавале, весело, а в Ростове жарко для нас. Мы надеемся, что Корея выиграет со счетом 2:0. Мы пришли сюда с флагом нашей страны, который называется Тхэгыкки", - поделились своими ожиданиями от игры Кан и Джо из Сеула.
Всего, по данным властей региона, в Ростов-на-Дону на матч приехали около 17 тысяч мексиканцев. Официальных данных по числу болельщиков из Южной Кореи нет, но как говорят сами фанаты, их здесь около тысячи человек.
Перед началом игры иностранные гости на берегу Дона посмотрели развод казачьих караулов, который организовали казаки Всевеликого Войска Донского прямо на городском пляже неподалеку от стадиона. Конные дружинники вместе с полицейскими несут службу во время чемпионата мира. Мексиканские болельщики с интересом фотографировали их и делали селфи на фоне необычных всадников. "Такого в Мексике точно не увидишь, это захватывает", - сказал ТАСС болельщик Альдо из Гвадалахары.
Возле самого стадиона царит дружелюбная атмосфера. Мексиканские и южнокорейские болельщики фотографировались друг с другом. Также российские болельщики делали селфи с иностранными гостями. Особенно много желающих было сфотографироваться с Джонатоном из Мексики, который пришел на стадион в национальном костюме и в венце из перьев.
"Я пришел на игру своей национальной сборной в традиционном костюме, видите, у меня тут своеобразный щит, где изображен футбольный мяч. И Мексика точно выиграет со счетом 2:0", - рассказал в беседе с ТАСС Джонатон.
Болельщица из Мексики с популярным русским именем Таня надела на удачу шляпу с мячом. "Меня зовут Таня, я из Мехико, знаю, что в России это имя тоже популярно. Я сегодня пришла в шляпе с футбольным мячом, на удачу. Думаю, Мексика обыграет Южную Корею, стараюсь посещать все игры сборной", - сказала она.
Другой мексиканский фанат Элиас и вовсе сам связал инновационную "музыкальную" шляпу. "Это просто обычная шляпа, но она отражает мою культуру, на ней висят небольшие символичные мячи, а еще сидит зеленый человечек в центре. А еще моя шляпа поет, смотрите, сейчас включу, - и нажимает кнопку на смартфоне - шляпа, оказывается, управляется при помощи приложения. - Люди прекрасные в России, все очень доброжелательны к нам".
Южнокорейцы не отставали от мексиканцев - они также пришли в костюмах в цветах национальной сборной. "Я из Америки, болею за команду моей жены, так как наша сборная не выступает тут. Мы оделись как "красные дьяволы", мы супергерои. Здесь много мексиканцев и всего тысяча южнокорейцев, но мы сильная команда и выиграем сегодня, а также надеемся, что Южная Корея выиграет чемпионат мира", - рассказал ТАСС болельщик из США Джонатан Скотт, приехавший поддерживать сборную Южной Кореи вместе с женой Кан а Хен из Южной Кореи.
А вот ставший популярным в интернете футбольный болельщик из Мексики Хавьер не приехал в Ростов-на-Дону в составе многотысячной армии болельщиков из своей страны. Хавьер стал популярен в интернете тем, что его жена не отпустила в Россию на чемпионат мира, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе.
"Хавьер не приехал, жена его не пустила. Мы не знаем, где он. Но на матч сборной Мексики в Ростов он точно не приехал", - рассказал в беседе с корр. ТАСС болельщик из Мексики Лионель, знакомый Хавьера.
В Ростове-на-Дону на ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на- Дону состоятся еще три матча: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.