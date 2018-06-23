Неймар объяснил свои слезы после матча ЧМ с костариканцами радостью и волей к победе

В пятницу сборная Бразилии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Коста- Рики со счетом 2:0

В пятницу сборная Бразилии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Коста- Рики со счетом 2:0. Неймар забил второй гол команды на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. После игры бразильский форвард сел на газон, закрыл лицо руками и заплакал.

ТАСС, 23 июня. Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар сказал, что его слезы после победы в матче чемпионата мира по футболу против команды Коста-Рики были вызваны радостью. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.

"Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Мои слезы - это слезы радости, преодоления и воли к победе. Путь к успеху никогда не давался мне просто. Мечта остается, даже не мечта, а цель!" - написал Неймар.

Неймар в феврале получил тяжелую травму правой ноги, из- за которой выбыл на несколько месяцев. Форварду были диагностированы растяжение связок голеностопа и трещина плюсневой кости. В начале июня нападающий вернулся на поле и забил гол в товарищеском матче против сборной Хорватии (2:0).

После двух стартовых игр на чемпионате мира сборная Бразилии набрала четыре очка и делит первое место в группе E с командой Швейцарии, опережая последних по разнице забитых и пропущенных мячей. В последнем туре бразильцы сыграют со сборной Сербии. Встреча пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.