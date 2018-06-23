Ариас: сборная Колумбии способна не дать отличиться Левандовскому в матче ЧМ

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Колумбии в матче чемпионата мира с командой Польши способны не дать отличиться нападающему соперника Роберту Левандовскому, который стал лучшим бомбардиром европейского отборочного турнира. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил защитник колумбийской сборной Сантьяго Ариас.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Колумбии и Польши пройдет 24 июня на "Казань-Арене". Обе команды стартовали на чемпионате мира с поражений: южноамериканцы уступили японцам (1:2), европейцы - сенегальцам (1:2).

"Конечно, в польской команде собрано много хороших игроков, и Левандовский - в их числе. Но у нас есть план на игру, и мы будем его придерживаться. Тренерский штаб детально рассказал нам о сопернике. Кроме того, важно выигрывать дуэли, если мы будем это делать, то сумеем забить мячи и одержать победу", - сказал Ариас.

"Левандовский хорошо действует и наверху, и внизу, но у нас есть игроки, которые способны ему продуктивно противодействовать. Надо приклеиться к нему и плотно играть против него. У нас есть все необходимое, чтобы победить в этом матче", - добавил он.

Также 26-летний игрок, выступающий за голландский ПСВ, заметил, что психологически команда не сломлена после поражения в первом матче. "Мы знаем свою цель. От матча к матчу мы работаем над тем, чтобы выйти в следующую стадию турнира, и мы на сто процентов верны выбранному пути", - сказал игрок.