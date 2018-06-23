Мане: Салах был хорошо настроен на матчи чемпионата мира, но ему мешает травма

Форвард сборной Египта перед матчем с россиянами восстанавливался от травмы плеча, которую получил в финале Лиги чемпионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах был хорошо настроен на матчи чемпионата мира по футболу в России, но не смог до конца восстановиться после травмы. Такое мнение выразил журналистам форвард сборной Сенегала Садио Мане, который вместе с Салахом выступает за английский "Ливерпуль".

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф. Салах перед матчем с россиянами восстанавливался от травмы плеча, которую получил в финале Лиги чемпионов.

"Я дней пять назад написал Салаху. Он был очень хорошо настроен психологически на матчи чемпионата мира по футболу, но он до сих пор страдает от травмы. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - сказал Мане.

В заключительном туре группового этапа сборная Сенегала 24 июня сыграет на стадионе "Екатеринбург-Арена" против команды Японии. Египтяне на следующий день в Волгограде встретятся с командой Саудовской Аравии.