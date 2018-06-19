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23 июня, 17:28
Болельщики из Колумбии в Казани станцевали татарские танцы, попробовали чак-чак и медовуху
Болельщики у "Казань-Арены"
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Перед входом на площадку Сабантуя колумбийцев встретил ансамбль татарской народной музыки

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Колумбийские болельщики, приехавшие в Казань на матч между сборной своей страны и командой Польши, в субботу посетили татарский праздник Сабантуй. Они танцевали татарские танцы, участвовали в конкурсах, пробовали местную еду и напитки.

Встреча группы H Польша - Колумбия пройдет в воскресенье на "Казань-Арене", матч начнется в 21:00 мск.

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Перед входом на площадку Сабантуя колумбийцев встретил ансамбль татарской народной музыки. Многие из них пустились в пляс под ритмичные звуки. "Прекрасные танцы. Мы тоже танцевали, нам очень понравилось. Эти танцы очень похожи на колумбийские", - призналась ТАСС одна из болельщиц Мартинес Росмира.

Затем гостей праздника угощали чак-чаком (татарский десерт), по их лицам и возгласам было видно, что угощение понравилось. "Чак-чак очень вкусный, нам понравилось. В целом праздник очень хорошо организован, замечательные костюмы здесь, все выглядит очень ярко", - отметил колумбиец Ромеро.

Гости прошлись по подворьям, которые были оформлены с национальной спецификой. При этом в оформлении была видна и тематика чемпионата мира, например, на одном из подворий были представлены гири, раскрашенные в цвета футбольного мяча.

После иностранцы посмотрели театрализованное шоу на тему татарских сказок и даже сфотографировались с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который тоже присутствовал на празднике. Президент надел для фото панаму с цветами флага Колумбии. В свою очередь, генеральный координатор Международной федерации футбола (ФИФА) по Казани Энтони Баффу и комиссар ФИФА Стефано Пуччи ходили в татарских тюбетейках.

Русские олицетворяют дружбу

Колумбийцы с интересом участвовали в конкурсах. "Я участвовал в конкурсе, надо было силой тянуть веревку, и три раза я выиграл, - отметил журналист Диас Гонсало. - А еще я попробовал медовуху, очень понравилась, как и водка".

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По словам Гонсало, Сабантуй организован великолепно: все очень чисто, гуляют взрослые с детьми. "Мы увидели вблизи, что такое Россия, у вас очень много еды, вы от голода не умрете. Нам очень понравились люди, очень любезные и щедрые. Мы видели в Москве, Саранске и Казани, что люди очень дружные, умеют объединяться и олицетворяют собой дружбу", - поделился он также впечатлениями от России.

Сабантуй (День плуга) - традиционный татарский и башкирский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ.

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