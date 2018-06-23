Нижегородские синоптики просят зрителей матча ЧМ Англия - Панама защитить себя от жары

Уже в утренние часы 24 июня прогнозируется 20-22 градуса тепла

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Зрители матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы должны защитить себя от жары - запастись водой и надеть головные уборы. Об этом в субботу сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Встреча второго тура группового этапа начнется в воскресенье в 15:00 на стадионе в Нижнем Новгороде.

"Нижегородские синоптики в день матча ждут температуру воздуха в послеобеденные часы около 30-33 градусов тепла. Надо помнить, что на солнце это может быть на 1-2 градуса выше, такой тип погоды требует обязательно головных уборов и дополнительного притока жидкости в организм", - сказала она.

Уже в утренние часы 24 июня прогнозируется 20-22 градуса тепла. Существенных осадков в период матча не ожидается, добавила Мокеева.

"На погодные условия сейчас оказывает влияние азовский антициклон, его гребень, поэтому установилась такая жаркая погода. Превышение над климатической нормой будет достигать 7-9 градусов", - сказала она.

В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама, Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.