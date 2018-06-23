Посетители Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Самаре смогут принять душ из-за жаркой погоды

В последние два дня в Самаре установилась жаркая погода, столбик термометра в тени поднимается до 30 градусов

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Посетители Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу в Самаре при желании получат возможность принять душ в связи с жаркой погодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

В последние два дня в Самаре установилась жаркая погода, столбик термометра в тени поднимается до 30 градусов. По прогнозам синоптиков Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни жара только усилится.

"Зрители, которые придут на фан-зону, смогут принять душ и охладиться. Волонтеры польют всех желающих водой", - говорится в сообщении.

Для предупреждения теплового удара Министерство здравоохранения Самарской области советует болельщикам больше времени проводить в тени, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить как можно больше жидкости, носить легкую одежду и головные уборы, есть как можно больше фруктов и овощей и исключить прогулки по городу до вечера.

25 июня на стадионе "Самара-Арена" пройдет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая. Обе команды набрали по шесть очков и обеспечили себе участие в плей-офф турнира.