Эден Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия - Тунис

Игрок отметился двумя забитыми мячами в игре

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2. Азар отметился двумя забитыми мячами.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии вышла на первое место, набрав шесть очков, тунисцы, не набрав очков, идут третьими. В воскресенье пройдет еще один матч этой группы, в Нижнем Новгороде встретятся команды Англии и Панамы. В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, тунисцы - в Саранске с панамцами. Обе встречи пройдут 28 июня.