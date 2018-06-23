Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 5:2

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса со счетом 5:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак".

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (6-я с пенальти и 51-я минуты), Ромелу Лукаку (16, 45) и Миши Батшуайи (90). У проигравших отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3). Лукаку забил уже четыре мяча на нынешнем турнире, по этому показателю он делит первое место с португальским форвардом Криштиану Роналду. Также бельгийский нападающий установил рекорд национальной команды по количеству голов на одном чемпионате мира и сравнялся с Марком Вилмотсом по общему числу забитых мячей на мировых первенствах (по 5 голов).

Сборные Бельгии и Туниса провели четвертую очную встречу. В предыдущих трех матчах команды одержали по одной победе, еще одна игра завершилась вничью. Команды в 2002 году играли в одной группе на чемпионате мира, та их встреча завершилась со счетом 1:1.