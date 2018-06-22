Лосано вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч ЧМ с командой Южной Кореи

Встреча состоится в Ростове-на-Дону в субботу и начнется в 18:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий голландского ПСВ Ирвинг Лосано включен в стартовый состав сборной Мексики по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Лосано в матче первого тура принес своей команде победу над сборной Германии со счетом 1:0 и был признан лучшим игроком встречи.