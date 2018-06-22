Лосано вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч ЧМ с командой Южной Кореи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий голландского ПСВ Ирвинг Лосано включен в стартовый состав сборной Мексики по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Лосано в матче первого тура принес своей команде победу над сборной Германии со счетом 1:0 и был признан лучшим игроком встречи.
Полностью состав сборной Мексики выглядит следующим образом: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Эктор Морено, Эктор Эррера, Эдсон Альварес, Мигель Лаюн, Андрес Гуардадо, Хесус Гальярдо, Карлос Вела, Хавьер Лосано, Ирвинг Лосано.
Также стал известен состав сборной Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Ким Мин У, Ким Ён Гвон, Чан Хён Су, Чжу Се Чжон, Ки Сон Ён, Ли Чжэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин, Хван Хи Чан.
Матч Южная Корея - Мексика пройдет в Ростове-на-Дону, начало в 18:00 мск.