Сборная Египта прилетела в Волгоград на матч ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии

Встреча состоится 25 июня

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта прилетели в Волгоград на матч чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет с египетскими футболистами прибыл в аэропорт Волгограда из Грозного, где базируется команда. В воскресенье подопечные Эктора Купера проведут открытую тренировку на "Волгоград-Арене".

Матч Саудовская Аравия - Египет пройдет 25 июня. Обе команды уже лишились шансов на выход из группы. Сборная России, обеспечившая себе досрочный выход в 1/8 финала, в заключительном матче группового турнира в тот же день сыграет против команды Уругвая в Самаре.