Немецкие болельщики обыграли шведов в футбольном матче в Сочи перед игрой ЧМ-2018

Игра прошла в Сочи в преддверии матча группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и Германии

Матч болельщиков прошел на территории Олимпийского парка и собрал порядка 250 зрителей. Большую часть болельщиков на трибунах составили шведы, которые поддерживали соотечественников с помощью песен и барабана.

Игра прошла в Сочи в преддверии матча группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и Германии. Встреча пройдет в субботу на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск.

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Футбольный матч болельщиков сборных Швеции и Германии завершился победой немцев со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Что же будет уже на "Фиште"... #GERSWE pic.twitter.com/U3JKb1ZtLM

Команды долго не могли открыть счет, в конце встречи немцы забили два мяча, однако на последней минуте шведские болельщики отыграли один гол. Матч прошел в дружественной атмосфере и без нарушений общественного порядка.

Шведка Сигрид оказалась единственной девушкой - участницей матча болельщиков, но отметила, что это не стало для нее преградой. "Я занималась футболом на протяжении восьми лет, но потом забросила, однако сейчас мне не трудно играть с мужчинами", - сказала она ТАСС. "Конечно, жаль, что мы проиграли, но главное - это много эмоций и удовольствие, которые получили все участники матча", - добавила Сигрид.

Сборная Германии по футбола является действующим чемпионом мира. В первом матче на ЧМ-2018 немцы уступили команде Мексики со счетом 0:1. Сборная Швеции в первой игре на турнире обыграла южнокорейцев - 1:0.