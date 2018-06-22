Футболисты сборной Дании сыграли на пляже в Анапе в мяч с местными жителями

Сборная Дании во время чемпионата мира - 2018 базируется в Анапе

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Дании сыграли в мяч на одном из пляжей Анапы с местными жителями. Видео игры опубликовал в Instagram датский вратарь Каспер Шмейхель.

Сборная Дании во время чемпионата мира - 2018 базируется в Анапе. В воскресенье игрокам был предоставлен выходной день. Группа футболистов отправилась на пляж, где вместе с местными жителями поиграла в мяч.

Датчане по итогам двух туров группового этапа турнира набрали четыре очка. Скандинавская команда обыграл сборную Перу (1:0) и сыграла вничью с австралийцами (1:1). В последней матче группового раунда датчане 26 июня на московском стадионе "Лужники" сыграют с лидирующей в группе С сборной Франции.