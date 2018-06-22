Тренер: японец Йосида готовится к дуэли с Мане в матче ЧМ против сенегальцев

Встреча сборных Японии и Сенегала пройдет 24 июня в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Японии Майя Йосида готовится к дуэли с нападающим команды Сенегала Садио Мане в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Японии Акира Нисино.

Встреча сборных Японии и Сенегала пройдет 24 июня в Екатеринбурге.

"Что касается игроков, то мы рассказываем им, как играет Садио Мане. Майя Йосида придется провести дуэль с ним. Все футболисты знают, как играет Мане, как против него избирать правильную тактику. Я уверен, что мы сможем справиться с ним", - сказал Нисино.

Защитник японцев Майя Йосида отметил большой вклад в игру команды нападающего Юя Осако, который был признан лучшим игроком матча с колумбийцами. "Он не особо разговорчив, особенно со СМИ, просто стесняется, он очень хороший игрок. Конечно, он делает большой вклад в игру нашей команды", - сказал Йосида.

Он добавил, что за Осако будут охотиться защитники команды Сенегала. "Команда будет ему помогать, в следующем матче мы хотим выиграть", - сказал защитник сборной Японии.