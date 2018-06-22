Сборная Панамы готовится к матчу ЧМ-2018 с командой Англии в полном составе

В составе панамцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы по футболу в полном составе готовится к матчу чемпионата мира с командой Англии, который пройдет 24 июня. На тренировку, которая проходит на стадионе "Нижний Новгород", футболисты вышли с небольшим опозданием, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе панамцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире. В течение открытых для прессы 15 минут они упражнялись, разбившись на группы. Тренеры громко раздавали команды игрокам, требуя в основном ускорить темп пробежек по полю с мячом и быстрее перепасовывать его партнерам. Три вратаря разминались по индивидуальной программе.

Команда Панамы впервые в истории принимает участие в чемпионате мира. В матче первого тура в группе G в Сочи панамцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:3. В Нижнем Новгороде 24 июня они сыграют с англичанами. Завершающей встречей группового этапа станет матч с командой Туниса 28 июня в Саранске.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.