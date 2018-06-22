Рекорд по числу матчей без нулевых ничьих на одном ЧМ установлен на турнире 2018 года

В матче группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Туниса счет был открыт на шестой минуте, таким образом, впервые в истории 27 матчей чемпионата мира не завершились нулевой ничьей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рекорд по количеству матчей без нулевых ничьих в рамках одного чемпионата мира по футболу установлен на турнире 2018 года, который проходит в России.

В матче группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Туниса счет был открыт на шестой минуте, с пенальти отличился полузащитник бельгийской команды Эден Азар. Таким образом, впервые в истории 27 матчей чемпионата мира не завершились нулевой ничьей. Предыдущее достижение было установлено на турнире в Швейцарии в 1954 году, тогда во всех 26 матчах были забиты голы.

Матч Бельгия - Тунис проходит в Москве на стадионе "Спартак", счет 3:1 в пользу бельгийцев.