Три мексиканских полицейских приехали в Ростов-на-Дону вместе с болельщиками

В день матча в Ростове-на-Дону находится более 30 тысяч мексиканских болельщиков, которые с утра ходят по городу, распевая песни и фотографируясь со всеми желающими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Три мексиканских полицейских приехали в Ростов-на-Дону для того, чтобы помочь в обеспечении безопасности соотечественников, готовящихся поддержать сборную Мексики в субботнем матче чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи. Об этом рассказал ТАСС один из полицейских.

В день матча в Ростове-на-Дону находится более 30 тысяч мексиканских болельщиков, которые с утра ходят по городу, распевая песни и фотографируясь со всеми желающими.

"Из Мексики в Россию прилетели трое полицейских, - сообщил собеседник ТАСС. - Сначала мы были вместе со своими болельщиками в Москве, когда там был матч с командой Германии, сейчас мы находимся в Ростове, а затем поедем в Екатеринбург, где наша команда будет играть со шведами".

"Не могу сказать, что мои соотечественники доставляют нам массу хлопот, - продолжил полицейский. - Поэтому у меня было время посмотреть Москву и пообщаться со своими коллегами из России. Могу сказать, что столица вашей страны прекрасна, а полицейские России - очень дисциплинированные люди".

Матч между сборными Мексики и Швеции пройдет в Екатеринбурге 27 июня.